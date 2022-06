Spanje vecht met bosbranden en evacueert dorpen en dat te midden van extreme hitte

Ook elders woeden er branden en moeten dorpen ontruimd worden. Dat is onder meer het geval in Navarra in het noorden, in Catalonië in het noordoosten en in de buurt van Toledo ten zuiden van Madrid. In Navarra zijn de zoo en het dierenpark Sendaviva ontruimd. De dieren zijn nog ter plaatse, maar zouden volgens de brandweer niet in gevaar zijn.