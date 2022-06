Twee doden bij terreuraanslag tegen de laatste sikh-tempel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel

Historisch hadden grote steden in het overwegend islamitische Afghanistan tal van religieuze minderheden zoals sikhs en hindoes. Door het oorlogsgeweld van de voorbije decennia zijn veel van die mensen vertrokken, vaak naar India. Enkele jaren geleden woonden er nog 700 sikhs in Afghanistan, nu zouden er nog 100 tot 200 zijn. De meesten van hen zouden ook willen vertrekken naar India, maar hebben of te weinig geld of problemen met visumaanvragen.

Sikhisme is in de 15e eeuw ontstaan in India door de goeroe Nanak Dev (1469-1539). Die predikte een religie met een enkele god, gelijkheid van mensen en sterke ethische waarden zoals de waarheid, tolerantie en respect voor het leven. De religie ontwikkelde zich apart los van hindoes, moslims, boeddhisten, jaina's en andere godsdiensten, maar sikhs erkennen dat er meerdere wegen zijn om het uiteindelijke doel -het een worden met god- te bereiken. Sikhs wonen vooral in de Noord-Indiase deelstaat Punjab, maar er zijn ook minderheden in Pakistan, Bangladesh, Zuidoost-Azië en ook in België zijn er "gurdwara's" of tempels. Delen van voedsel is erg belangrijk en Sikhs zijn vooral bekend van humanitaire organisaties zoals Khalsa Aid die gratis maaltijden verstrekken aan daklozen, slachtoffers van rampen of -zoals enkele jaren geleden- vrachtwagenchauffeurs die door de Brexit geblokkeerd zaten in de Kanaalhavens.