Veel extra water voor lopers en wandelaars tijdens snikhete Nacht van Vlaanderen in Torhout

Vader en zoon Yoerie en Wout Gokel staan in de schaduw te wachten voor de start. De jongen loopt vijf kilometer, zijn papa eerst de vijf met zijn zoon en erna nog de halve marathon. "We blijven zo lang mogelijk in de schaduw staan, tot we straks in de zon moeten starten. We hebben al de hele dag door veel gedronken. En er zal wel voldoende bevoorrading zijn onderweg. Ik hoop ook op de verkoeling van een tuinslang. Maar ik ben een geroutineerd loper, ik loop vijf keer per week, dus ik ben het ook wel gewoon van in de warmte te lopen."