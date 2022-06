18 graden in Zeebrugge, 32 in het binnenland: van waar dat grote temperatuurverschil?

De hitte in het binnenland heeft heel wat mensen vanochtend naar zee gelokt. Maar daar is het vandaag wel érg fris. In Zeebrugge schommelt de temperatuur al de hele dag rond 19 graden, om 16 uur is zelfs amper 18,3 graden Celsius gemeten. In het binnenland daarentegen is het puffen en zweten, met bijna overal temperaturen rond de 32 graden en meer. Inclusief dagrecord, in meetstation Ukkel.

Dat het aan zee meestal wat frisser is, is bekend. Maar vandaag loopt het verschil in temperatuur op tot 14 graden. "De zon warmt het land altijd sneller op dan het water", zegt weerman Frank Deboosere. "Warme lucht stijgt en dus ontstaat er boven land een "tekort" aan lucht. Dat tekort wordt aangevuld met verse, koelere lucht van over zee. De zeebries is geboren."