Vrienden zoeken steun bij elkaar tijdens wake voor verongelukte Axl in Moerkerke

De mensen die op de wake aanwezig waren, hebben ook roze en witte ballonnen opgelaten. En het ligt er vol met bloemen en knuffelberen.

Axl liep school in het VTI in Zeebrugge. Meteen na het ongeval liet de directeur al weten dat wie het niet zag zitten, geen examens hoefde af te leggen. "Als zoiets gebeurt, is alles plots relatief", reageerde directeur Joke Knockaert zwaar aangeslagen. "Dan is examens afleggen voor zijn vrienden niet meer aan de orde."