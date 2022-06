Tand van vermoorde premier Lumumba gaat terug naar Congo: waarom is die teruggave symbolisch belangrijk?

Lumumba richtte samen met anderen de nationalistische partij MNC (Mouvement National Congolais) op en won enigszins verrassend de verkiezingen in mei 1960. Hij was een panafrikaan, hij droeg de zelfbeschikking uit van de zwarte volkeren overal in Afrika en in de wereld.

Het was een denkstroming die rond ging onder hoog opgeleide Afrikanen zoals Kwame Nkrumah, Léopold Senghor, Jomo Kenyatta en Hastings Banda. Zij werden president van Ghana, Senegal, Kenia en Malawi. Een voor een werden de kolonies onafhankelijk, ook Congo was op 30 juni 1960 aan de beurt. In dat nieuwe Congo werd de jonge, 36-jarige Lumumba premier, naast president Kasa Vubu.

FOTO - Van links naar rechts: Kasa Vubu, Lumumba en koning Boudewijn: