Wil jij in een land leven waar de regering beslissingen van rechters negeert?

Het is niet de eerste keer dat de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken in het migratierecht negeert, zo bespreken we in recent onderzoek . Denk maar aan de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over humanitaire visa, die voormalig Staatssecretaris Francken weigerde uit te voeren.

Als men morgen de wet aanpast, dan moet de staatssecretaris deze nieuwe regels respecteren. Maar zolang dat niet het geval is, kan een staatssecretaris de bestaande regels niet zomaar naast zich neerleggen. In een rechtsstaat is het de taak van de wetgever, de Europese in dit geval, om de regels te wijzigen. Daarom is deze situatie problematisch, en een aanfluiting van de rechtsstaat.

Zo denkt ook de rechterlijke macht erover. In januari 2022 veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel Fedasil hiervoor. Ook de arbeidsrechtbank heeft dit al veelvuldig bevestigd: sinds begin dit jaar is Fedasil al honderden keren veroordeeld wegens het schenden van het recht op opvang in individuele zaken. Pijnlijk is dat, wanneer verzoekers zo’n beslissing van de arbeidsrechtbank in handen hebben, er plots wél een opvangplaats voor hen blijkt te zijn – om te vermijden dat er dwangsommen betaald moeten worden.

Nochtans stelt artikel 17 van de Europese Opvangrichtlijn klaar en duidelijk: "De lidstaten zorgen ervoor dat voor verzoekers materiële opvangvoorzieningen beschikbaar zijn wanneer zij hun verzoek om internationale bescherming indienen." Deze bepaling werd omgezet in artikel 6 van de Belgische Opvangwet: “Het voordeel van materiële hulp [geldt] voor elke asielzoeker vanaf het doen van zijn asielaanvraag en is van kracht gedurende de hele asielprocedure.” De wet voorziet geen voorrang voor bepaalde kwetsbare personen, of een andere behandeling voor wie asiel aanvroeg in een ander EU-land.

Spoiler alert: wij leven vandaag in zo’n land. Dat is immers precies wat er nu gebeurt in de "opvangcrisis".

