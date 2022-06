Al 1.000 handtekeningen tegen legerkazerne in Drongengoed in Ursel 

“Dat het zo hard gaat, is een duidelijk teken dat er weinig draagvlak is om duizend militairen in ons Drongengoedbos toe te laten”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “De vraag is aan wiens kant burgemeester Pieter De Crem staat? Die van zijn inwoners of die van het leger? Wij blijven in ieder geval actie voeren.”

De Crem liet eerder al weten dat niet hij maar wel Defensie in Brussel de beslissing zal nemen. Maar hij ziet de mogelijke komst van de legerkazerne wel als een interessante hefboom voor de gemeente.