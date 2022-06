Monument slachtoffers aanslagen Utøya en Oslo ingehuldigd, Belgische architect: "Geen kunstwerk, maar een beleving"

11 jaar geleden zaaide de Noor Anders Behring Breivik dood en verderf in zijn land. Bij een krachtige bomaanslag in Oslo, vlak bij het kantoor van de premier, kwamen 8 mensen om het leven. Een paar uur later trok Breivik naar het eiland Utøya, waar een zomerkamp aan de gang was van de jongerenafdeling van de partij van de toenmalige premier Jens Stoltenberg. Breivik schiet 69 mensen dood, vooral jongeren.