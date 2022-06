Autobrand slaat over op opslagplaats in Molenbeek

Van de 4 auto's brandden er 3 helemaal uit, de vierde is zwaar beschadigd. "Bovendien was één van de getroffen voertuigen een elektrische auto. Maar de batterij is gelukkig niet beginnen branden", voegt Derieuw nog toe. "We konden het vuur op de klassieke manier blussen en hebben het voertuig dus niet moeten onderrdompelen in een container met water." De brandweer heeft een sterk vermoeden dat het vuur is aangestoken. Bij de brand raakte niemand gewond.