MR-voorzitter Bouchez waarschuwt "rivaal" Crucke: "Zijn kritiek is deloyaal, dit is de laatste keer geweest"

Met een duidelijke missie: oppositie voeren tegen "zijn" voorzitter Bouchez, en misschien zelfs een gooi te doen naar de macht binnen de partij. Binnen die context kan het niet verwonderlijk zijn dat Bouchez scherp reageert, al is de felheid toch opvallend.



"Het interesseert me op zich niet wat Crucke zegt, maar het is wel deloyaal en respectloos tegenover de lijn die binnen de partij is afgesproken. We hebben ook een initiatief genomen om hem dat te laten weten. Ik accepteer geen deloyauteit. De MR heeft als partij een grote geschiedenis, je kunt niet zomaar alles vertellen. Het is hier geen carnaval. Het is echt de allerlaatste keer dat we dit kunnen aanvaarden."



Wat Bouchez zal ondernemen als Crucke nog eens kritiek uit, vertelde hij er niet bij.