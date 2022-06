Brussels Airport schrapt morgen alle vertrekkende passagiersvluchten

"Wie zijn vlucht geannuleerd ziet worden door de aangekondigde staking, heeft recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling", zei staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) eerder vanavond al.

Staatssecretaris De Bleeker roept consumenten op om hun rechten op te eisen wanneer ze daarvoor in aanmerking komen. Dat kan door direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarbij ze boekten. Ze wijst er wel op dat consumenten hun recht op schadevergoeding of terugbetaling kunnen verliezen wanneer ze zelf op zoek gaan naar een oplossing. Wie dus een vlucht zelf annuleert of omboekt, kan geen aanspraak maken op bovenstaande rechten. In die gevallen gelden de normale annulerings- of omboekingstarieven van de luchtvaartmaatschappij.