Vier Waalse gemeenten verbieden alcohol voor kampen van jeugdbewegingen, waarom doen ze dat?

"We veralgemenen dit niet", reageert de burgemeester van Chiny. "Maar als er problemen zijn met 10 van de 100 kampen dan kan je moeilijk een reglement maken enkel voor die 10 kampen. Je moet dan ook voor de 90 andere verstrengen. We hopen vooral dat dit aanzet tot denken en dat we in dialoog kunnen gaan."

Volgens Pirlot is er al dialoog met de Franstalige jeugdbewegingen, maar nog niet met de Nederlandstalige koepelorganisaties waar volgens hem in het verleden problemen mee geweest zijn. "We willen hen graag uitnodigen en uitleggen dat we niet tegen hen zijn, maar dat ze moeten nadenken over hun omkadering."