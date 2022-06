De rivier Po, de slagader van het noorden van Italië, staat historisch laag door droogte 

Sinds de Oudheid is de Po de slagader van de landbouw in Italië. Etrusken, Kelten, Romeinen en middeleeuwse steden vochten om de controle over de uitgestrekte vruchtbare vallei en die is ook nu nog het belangrijkste landbouwgebied van Italië en een van de belangrijkste in Europa.

Dankzij irrigatie met water uit de Po is hier op grote schaal de teelt van granen, fruit en groenten mogelijk. De vallei is bekend als bakermat van onder meer Parmesaanse kaas en ham, maar ook van tarwe, rijst en kwaliteitstomaten. Zowat de helft van alle vee en 65 procent van alle varkens in Italië lopen rond in de vallei van de Po.