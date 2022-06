Duitsland gaat opnieuw meer steenkool verbranden om minder afhankelijk te worden van Russisch aardgas

Sinds het begin van de jaren 70 koopt Duitsland aardgas vanuit Rusland. Vooral na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog zijn de gascontracten met Moskou fors uitgebreid.

Nu is Duitsland voor meer dan 32 procent van het gas afhankelijk van Rusland. Zo'n 20 procent komt uit Noorwegen en 12 procent uit Nederland. (Cijfers van Reuters). Het meest gas wordt in Duitsland gebruikt voor verwarming en voor de industrie. Slechts 15 procent van het aardgas wordt gebruikt in stroomcentrales.

Rusland is ook de grootste leverancier voor petroleum, zowat een derde van de Duitse markt. Ook is Rusland een groot leverancier van steenkool aan de Bondsrepubliek. Beide landen hebben ook de belangrijke Nord Stream-pijpleiding onder de Baltische Zee naar Duitsland aangelegd. Een tweede Nord Stream is klaar, maar wordt door de sancties tegen Rusland wellicht niet in dienst genomen.