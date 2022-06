'Geluidenatlas' moet mensen helpen geluid beter te verwoorden: "We leven in een visuele cultuur en dat merk je aan ons taalgebruik"

"We leven in een visuele cultuur en dat merk je aan ons taalgebruik", vertelt Stijn Dickel, artistiek leider van aifoon. "We gebruiken woorden als 'donker' en 'helder' om een geluid te omschrijven. Die woorden zeggen weinig voor iemand die al heel zijn leven blind is. Met dit project willen we bijdragen tot een luistercultuur. We zaten samen met blinden en slechtzienden en spraken over de woorden die zij gebruiken om geluiden te omschrijven. Zo kwamen tot een selectie 'voelwoorden': inclusieve woorden die geluiden omschrijven."