Ham even omgedoopt tot fandorp voor Jasper Philipsen: "Zonder al die supporters is er geen koers"

Niet alleen Patrick Philipsen was vandaag van de partij om te supporteren voor zijn zoon Jasper. Honderden mensen verzamelden in het fandorp om de koers op een groot scherm te volgen en dat vindt Patrick ongelooflijk: "Niet te geloven wat iemand kan teweegbrengen in een klein dorpje zoals Ham. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen voor Jasper komen supporteren. Hij zal hen ook wel even komen bedanken denk ik, want zonder deze mensen is er geen koers. Zelf moest ik voor een groot deel van de koers helpen in de keuken. Maar tijdens de laatste minuten ben ik dan wel komen kijken wat het verdict was."