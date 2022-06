In Roeselare opent nieuwe nachtopvang voor dak-en thuislozen: capaciteit verdubbelt

De huidige nachtopvang "De Noorderbrug" in de Noordlaan is compleet verouderd. Maar dat gebouw renoveren was geen optie voor de stad, omdat het veel te klein is. "Er is maar plaats voor 10 mensen", legt schepen van OCMW-beleid Bart Wenes (CD&V) uit. "We moesten heel vaak mensen weigeren omdat de opvang volzet was. We probeerden die mensen dan toch nog wel te helpen, door elders tijdelijk een onderdak te zoeken. Maar dat was niet ideaal. Bovendien komen de daklozen niet meer alleen uit Roeselare, er is meer en meer vraag naar opvang van kleinere buurgemeenten, die zelf geen opvang hebben. Er was dus echt een grote nood aan meer ruimte!"