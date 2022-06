Sint-Truidense school is de laatste onder 'Scholen van Morgen-project: "Project zorgde voor 133.000 extra plaatsen in de klas"

133.000 plaatsen voor leerlingen in 250 gebouwen, dat is de eindrekening van 'Scholen van Morgen', het project dat voor meer zitjes in de klas moest zorgen de voorbije 15 jaar. De laatste school die gebouwd werd onder dit project is het Hasp-O Centrum in Sint-Truiden. Voor de afwerking van het gebouw van start gaat, kwam Vlaams Minister Ben Weyts de Meiboom op het dak planten om het einde van de ruwbouwfase te vieren. In februari 2023 moet de nieuwe school helemaal klaar zijn.