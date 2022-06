Laïs is terug van nooit weggeweest, met een nieuwe plaat én tournee: "Velen dachten dat wij gestopt waren"

"Het is 8 jaar geleden dat we nog eens nieuwe plaat hebben gemaakt. We zijn in de loop van de jaren blijven optreden en zingen en we hadden onze zijprojecten, maar écht een nieuwe worp van Laïs, da's al wel even geleden, ja", zegt Nathalie Delcroix van Laïs. Jorunn Bauweraerts, de tweede overgebleven Laïs-stem zegt dat het er zat aan te komen: "Het kriebelde. Velen dachten dat wij gestopt waren, maar neen, we wilden onszelf nog eens heruitvinden en ons opnieuw in de wereld zetten."

Geen Annelies Brosens meer? "Neen, het was haar keuze om te stoppen met Laïs, ze had de behoefte om andere wegen in te slaan en nieuwe dingen te doen da's natuurlijk haar goed recht, maar bij ons was de goesting groot om voort te doen", voegt Bauweraerts eraan toe.

Apart: wel, de plaat is gemaakt door twee koppels: Nathalie Delcroix en haar partner Bjoen Eriksson en het partnerschap Jorunn Bauweraerts en Tomas de Smet. De twee heren kennen elkaar nog van bij Zita Swoon. "We zijn de ABBA van Vlaanderen en we hebben alles bij ons thuis, in de studio in Kalmthout, gemaakt, al zat er ook een werkperiode in een huisje met een prachtige tuin in Normandië tussen. Wij werkten voort op muzikale tapijtjes die onze mannen hadden gemaakt", zegt Delcroix. "We klinken anders dan vroeger, logisch, al zijn we trouw gebleven aan de formule waarbij we de oude liedboeken vanonder het stof hebben gehaald. En de plaat is weer uitsluitend Nederlandstalig."