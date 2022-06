Leerlingen Academie voor Beeldende Kunst stellen afstudeerwerk tentoon in vroegere Fnac in Veldstraat

Dat de keuze viel voor het gebouw in de Veldstraat, een drukke winkelstraat waar tot 3 jaar geleden een Fnac was gevestigd, is niet toevallig. "Het is voor ons heel belangrijk dat we dicht bij de mensen en maatschappij staan met ons kunstonderwijs", zegt Vandomme. "Exposeren in een museum betekent dat je alleen kunstminnenden aantrekt. Wij willen kunst tonen op een plek waar we iedereen kunnnen verwarren en verwonderen."

De expo loopt tot en met volgende week zondag en is gratis te bezoeken. Tijdens de Genste Feesten dient het gebouw als pop-up nachtclub.