Man neergeschoten in Molenbeek, mogelijk verband met autobranden later in de nacht

Wie de man heeft neergeschoten, is voorlopig nog onduidelijk. Het parket voert ook een onderzoek naar een vermoedelijke brandstichting kort na middernacht, ook in Sint-Jans-Molenbeek. Daar zou in de Onafhankelijkheidsstraat een auto in brand zijn gestoken. Het vuur sloeg over op andere voertuigen en op een opslagplaats. Vier voertuigen brandden uit, maar de brandweer kon erger voorkomen. "Mogelijk is er een verband met de schietpartij van eerder op de avond, maar dat is nog niet duidelijk", laat het parket weten. Het onderzoek loopt.