Matadiwijk in Leuven bestaat 100 jaar, maar herkomst naam blijft een mysterie

Meer nog dan wijk zelf, spreekt haar naam tot de verbeelding. Maar ook Bob Pleysier, auteur van het boekje over de wijk dat verscheen in de reeks "Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld", moet het antwoord schuldig blijven. "We hebben heel wat verhalen gehoord, maar geen enkel daarvan is sluitend", vertelt Pleysier. "Mijn beste hypothese is dat de naam destijds is bedacht door de voorzitter van de bouwmaatschappij "De Goede Haard". Maar het kan even goed een spotnaam zijn, die de franstalige burgerij aan de nieuwe wijk gaf. Zij stelden zich luidop de vraag wie er nu in de brousse ging wonen aan de rand van de stad."