Naaktfietser krijgt klap tijdens manifestatie in Brussel

Na twee jaar onderbreking door de coronapandemie, trokken de naaktfietsers van Cyclonudista zaterdagavond opnieuw door de straten van Brussel. "We vragen aandacht voor de Brusselse fietser én voor de klimaatverandering", zegt organisator Jérôme Jolibois. "Er is de laatste jaren al veel veranderd, maar er blijft werk aan de winkel. En door in ons blootje rond te fietsen, willen we tegelijk naaktheid normaliseren."