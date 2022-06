Luchtverkeer en openbaar vervoer morgen ernstig verstoord: hier zal je hinder ondervinden van de nationale actiedag

Ook in Vlaanderen zal het bus- en tramverkeer van De Lijn morgen verstoord zijn. De Lijn verwacht dat 60 procent van de bussen en 40 procent van de trams morgen zal rijden. Ook 4 op de 10 kusttrams zou rijden.



De Lijn raadt reizigers aan om nu al op de routeplanner, op de website of in de app te kijken of hun bus of tram al dan niet rijdt. "Ritten die geschrapt worden, zijn er nu al te zien. Er zullen heel weinig andere ritten geschrapt worden, want chauffeurs die staken zijn verplicht dat te laten weten, en dat is ook gebeurd. Als er nu nog een bus of tram uitvalt, is dat omdat een chauffeur ziek geworden is."

De NMBS verwacht geen problemen en legt zelfs extra treinen in om actievoerders naar Brussel te voeren. De NMBS roept reizigers wel op om wegens de verwachte drukte de spitsuren te vermijden.