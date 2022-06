Oudste spoorlijn van Spanje dreigt in zee te verdwijnen door erosie van de kust in Catalonië

Het gaat om een spoorverbinding, in feite een soort kusttram, tussen de Catalaanse hoofdstad Barcelona en Blanes, een kustplaats 70 kilometer ten noorden. De lijn werd in 1848 aangelegd en ze is daarmee de oudste in Spanje. Ze was bedoeld om de vermogende industriële klasse van Barcelona op een elegante manier te vervoeren naar badplaatsen langs de Middellandse Zee. Dat is nog altijd de belangrijkste functie van de lijn, al maakt nu iedereen in de streek er gebruik van.