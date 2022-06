Politie Leuven schrijft meer dan 100 processen-verbaal uit tijdens grote controleactie

In een aantal straten hield de politie snelheidscontroles. Dat was onder andere het geval in de Aarschotsesteenweg, de Brouwersstraat en de Andrea Vesaliusstraat. "In de Donkerstraat, waar je maar 50 km/uur mag rijden, betrapten we 23 bestuurders die te snel reden. De snelste bestuuder haalde daar 91 km/uur", geeft Caudron aan.

"In de Minckelerstraat hielden onze ploegen een auto tegen die zonder lichten reed. Hij probeerde eerst nog te vluchten, maar we konden hem snel klemrijden. Bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol en drugs reed", aldus Caudron.