Reconstructie in Brugs kinderdagverblijf om doodsoorzaak van baby te achterhalen

Omdat de concrete doodsoorzaak nog altijd niet is gevonden, organiseerden de speurders in opdracht van de onderzoeksrechter zaterdag een reconstructie in Hermelijn. “Het onderzoek heeft tot doel de precieze doodsoorzaak te achterhalen”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van de politie en het parket. “Tijdens de wedersamenstelling werd het precieze verloop van de dag in beeld gebracht.”

Het Agentschap Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, weigert voorlopig alle commentaar. Het bevestigt wel dat de crèche nog altijd open is, maar wacht het onderzoek af. Er is geen sprake van een mogelijke fout of mogelijk misdrijf. Kinderdagverblijf Hermelijn bestaat al 25 jaar en heeft volgens de buurtbewoners een onberispelijke reputatie.