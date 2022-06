Stad Brussel lanceert actie "stille nacht" tegen nachtlawaai

De stad Brussel wil de lawaaihinder tijdens de nacht verminderen. Om de openbare rust en de nachtrust van de inwoners te verbeteren is een campagne opgestart met de toepasselijke naam "stille nacht".

Om de start van de campagne in de kijker te zetten gingen afgelopen nacht enkele acteurs in nachtkledij de straat op in het centrum van Brussel, meer bepaald in de wijk van de Sint-Gorikshallen. Daar zijn heel wat cafés gevestigd, met bijhorende terrassen. De acteurs maakten bij het publiek hun boodschap op een ludieke manier duidelijk.

De cafégangers kregen ook een snoepje. "Dat idee hebben we opgepikt bij een gelijkaardige actie in de Franse stad Bordeaux", vertelt Carole Poncin van de stad Brussel. "Daar is vastgesteld dat mensen minder luid praten als ze iets aan het eten zijn. De bedoeling is dus dat de mensen deze lolly opeten als ze terugkeren naar huis, hun auto of de halte van het openbaar vervoer. Dan zijn ze vanzelf al wat stiller", aldus Poncin.