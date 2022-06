Stukken van de prehistorie tot de zeventiende eeuw: Hamme krijgt waardevolle museumcollectie in bruikleen

“Wijlen Alphons Van Bogaert liet als amateurarcheoloog een indrukwekkende privécollectie met meer dan 5.400 voorwerpen na”, vertelt Van Bossche. “We beschikken over een aantal zeer waardevolle stukken, uniek in de wereld. Heel wat musea stellen de vraag om onze artefacten in bruikleen te krijgen. Onder andere van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren kregen we al vragen. Ook onze archeologische verzameling over de Vikingen is uniek. Als vzw keken we na de sluiting van het verpauperde museum in de Museumstraat twee decennia uit naar een nieuwe ruimte, waarin deze historisch waardevolle verzameling de belangstelling kan krijgen die ze verdient. Ik kijk met groot verlangen uit naar de opening van het Erfgoedcentrum.”