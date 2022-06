Vlamingen vragen vijf keer meer premies voor thuisbatterijen aan dan vorig jaar

Er zijn in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan 5.000 premies aangevraagd voor thuisbatterijen, die door zonnepanelen opgewekte energie opslaan. Dat zijn er meer dan vijf keer zoveel als in dezelfde periode in 2021. Dat zegt Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V), die cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).