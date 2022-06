Noodkreten in het onderwijs: leerkrachten, ouders en leerlingen leggen minister Weyts op de rooster

"Het onderwijs is in nood en in Brussel liggen we ongeveer op intensieve", luidt de noodkreet van Chara Baeyens, pedagogisch directeur van het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht. Leerkrachten moeten vakken geven waar ze niet voor opgeleid zijn, en soms is er zelfs geen leerkracht te vinden.

"Onderwijskwaliteit en leerkrachtentekort zijn twee zijden van dezelfde munt", antwoordt Weyts. "De kwaliteit opkrikken zal ook helpen om het tekort aan te pakken. Het aantal onderwijspersoneelsleden, 203.000, is nog nooit zo hoog geweest, een toename met 18.000 tegenover 5 jaar geleden. Dat is een grotere stijging dan het aantal leerlingen. We moeten het dus ook hebben over onderwijskwaliteit en de kerntaken."

"Vanuit het onderwijs moeten we veel meer "neen" zeggen tegen het doorschuiven van ouderlijke taken en verantwoordelijkheden. Ik vind het geen kerntaak van scholen om kinderen te leren fietsen bijvoorbeeld, of om te oordelen over de voedingswaarde van de lunch."