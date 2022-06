Vzw voor palliatieve zorg organiseert familiedag in Merksplas voor meer bekendheid en meer financiële steun

In de Merksplas-Kolonie organiseert de vzw Ispahan een grote familiedag om meer bekendheid te creëren. “Wij begeleiden al 32 jaar patiënten die in hun laatste levensfase terechtkomen, vooral kankerpatiënten”, zegt Frans Starckx van Ispahan. “Met deze familiedag willen we onze bekendheid nog wat versterken in Turnhout en Merksplas, maar ook in Balen en Mol.”