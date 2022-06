Auto belandt op zijkant na frontale botsing in Kontich: een zwaargewonde

Gisterenavond rond 19u30 is er een aanrijding gebeurd op de Mechelstesteenweg in Kontich. Beide voertuigen kwamen frontaal met elkaar in botsing. Een van de wagens belandde op de zijkant naast de rijbaan.

Beide bestuurders raakten gewond. De ene is lichtgewond, de andere raakte zwaargewond. De rijbaan was in een richting versperd.