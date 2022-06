362 extra bomen in West-Vlaamse weides zorgen voor "airkoe": schaduw voor koeien

"Staat de airkoe in jouw weide aan?". Met die campagne konden landbouwers begin dit jaar gratis bomen aanvragen voor in hun weides. Uiteindelijk werden 362 bomen aangevraagd. Die zullen binnen enkele maanden geplant worden op weides en moeten tegen volgende zomer voor extra schaduw zorgen. Zo kunnen koeien op warme dagen gemakkelijker schuilen voor de zon.

"Tijdens een aantal streekverkenningen, stelde ik vast dat er in weiden waar koeien stonden amper nog bomen te bespeuren vielen", vertelt gedeputeerde voor Milieu en Natuur, Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). "De laatste jaren hebben we steeds meer hittedagen na elkaar. Het is belangrijk dat we wat afkoeling voorzien voor de koeien."