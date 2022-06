Premier De Croo: "Koopkracht in België beter beschermd dan in om het even welk ander land van eurozone"

"Je kan niet zeggen dat het debat aangezwengeld moest worden. Iedereen weet zeer goed dat we in een zeer moeilijke situatie zitten", stelt De Croo, die verwijst naar de gevolgen van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. De premier verdedigt het beleid van zijn ploeg. "De regering heeft niet stilgezeten", klinkt het. "We hebben van bij het begin maatregelen genomen waarvan alle experten zeggen dat het zeer effectieve maatregelen zijn."

Tegelijk is premier De Croo zich er naar eigen zeggen bewust van dat die maatregelen "niet voor iedereen de volledige oplossing zijn". "Maar ze komen wel voor zeer ver tegemoet. Vooral als je ze samenlegt met de automatische indexering." De Croo roept op om te kijken naar de "analyse, cijfers en wat experten zeggen". "Zij zeggen dat men in ons land op gebied van koopkracht beter beschermd is dan in om het even welk ander land van de eurozone."