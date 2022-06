Activisten Extinction Rebellion lijmen zich vast aan ingang Europese Commissie in Brussel

"Vandaag is een historische kans voor de erkenning van ecocide als misdrijf op Europees niveau. Het Europees Parlement en de Raad bespreken momenteel de herziening van de richtlijn over milieucriminaliteit, die sinds 2008 niet meer is herzien - het erkennen van ecocide als misdrijf zou betekenen dat het wordt opgenomen in de wetgeving van alle lidstaten," zegt een vertegenwoordiger van End Ecocide België.