Over partijtucht, mensen op hun plaats zetten en collega's-ministers de mantel uitvegen

Ook de voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, is de baas. Dat laat hij merken wanneer hij krijgt af te rekenen met 'dissident', Jean-Luc Crucke. Die heeft een politieke benoeming in het Grondwettelijke Hof geweigerd, en heeft zich vervolgens in een interview bij "Villa Politica" laatdunkend uitgelaten over zijn voorzitter, Georges-Louis Bouchez, die hij een te rechtse politiek verwijt en beschuldigt van ‘Trumpisme’.



Bovendien zegt Crucke dat zijn voorzitter de Groene minister van Energie Tinne Van der Straeten niet zo hard mag aanpakken. Uit de reactie van Bouchez in "De zevende dag" blijkt dat die houding niet voor herhaling vatbaar is. Crucke is ‘deloyaal’ en ‘onrespectvol’ geweest, bovendien is hij een Waals Parlementslid en heeft hij niets te zoeken in het federaal parlement waar de camera's van "Villa Politica" stonden. En Bouchez voegt eraan toe: vermits Crucke een Waals Parlementslid is, mag hij ook niets zeggen over de federale minister van Energie. Kortom, Crucke krijgt een ferme bolwassing.