Dreigt impasse na "klap" voor Macron en wat kan Le Pen doen? 4 vragen en antwoorden na Franse parlementsverkiezingen 

Echt deelnemen aan het beleid, ziet professor Dhondt evenwel niet meteen gebeuren voor de partij van Le Pen. "Maar zeker in een parlement waar er geen duidelijke meerderheid is, zal er veel meer spektakel zijn dan de laatste 5 jaar. Op die manier zal Le Pen wegen op het beleid en druk uitoefenen op wie aan de macht is. En bovendien zal de verleiding zeer groot zijn bij de rechterkant van Les Républicains (de rechtse partij van onder meer voormalig president Nicolas Sarkozy, red.) om te proberen een blok te vormen met het Rassemblement National."



Uiterst rechts is hoe dan ook nog nooit zo sterk geweest in de Vijfde Republiek. Dhondt ziet een verankering. "Vroeger was het Front National een fenomeen dat de kop opstak bij de presidentsverkiezingen. Nu is de partij erin geslaagd om op termijn het noorden te veroveren en om verder verankerd te blijven in het zuiden. Dat electoraat lijkt relatief trouw. Er was nu een lage opkomst. Traditioneel stort de score van het Rassemblement National dan in elkaar. Dat is nu niet gebeurd en dat is bedreigend voor wie op termijn nog wil bestaan in de oppositie ter rechterzijde. "