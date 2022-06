België geeft tand van vermoorde premier Lumumba terug aan Congo

Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo. Op 17 januari 1961, slechts enkele maanden na de onafhankelijkheid van België, werd hij in het afgescheiden Katanga gefusilleerd door lokale soldaten, in aanwezigheid van Belgische officieren. Het lichaam van de 35-jarige Lumumba werd opgelost in zwavelzuur.



Wat overbleef was een tand, die in het bezit kwam van de indertijd aanwezige Belgische agent Gerard Soete. De tand werd in beslag genomen bij de dochter van Soete in het kader van een onderzoek naar oorlogsmisdaden dat in 2011 werd geopend in Brussel.