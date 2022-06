Nationale actiedag: geen enkele vertrekkende passagiersvlucht op Zaventem, verkeershinder verwacht in centrum Brussel

De vakbonden houden in Brussel een nationale vakbondsmanifestatie voor meer koopkracht en tegen de strenge loonnormwet. In sommige sectoren wordt er ook gestaakt, waardoor er op de luchthaven van Zaventem geen enkele passagiersvlucht zal vertrekken. De Lijn en de MIVB verwachten dat hun dienstverlening verstoord zal zijn. Het treinverkeer zou wel normaal rijden. Volg alle updates in onze liveblog.