Canadese regisseur Paul Haggis opgepakt in Italië

Haggis ontkent de aantijgingen. "Doe zo snel mogelijk onderzoek, mijn cliënt is volledig onschuldig", reageert zijn Italiaanse advocaat. "De verdachte zou de jonge vrouw, die hij enige tijd eerder had ontmoet, tot seksuele betrekkingen hebben gedwongen", aldus het parket. Na een van de ontmoetingen moest de jonge vrouw medische verzorging krijgen, zegt het parket van Brindisi nog.

De 69-jarige Haggis was in Italië te gast op het filmfestival in de stad Ostuni, niet ver van Brindisi. Haggis maakte en producete heel wat films, maar raakte vooral bekend met Crash. Die film vertelt het verhaal van racisme en sociale ongelijkheid in Los Angeles. Crash kreeg 3 oscars in 2005, onder meer die voor beste film. Acteurs als Brendan Fraser en Sandra Bullock speelden in die prent van de Canadese regisseur mee.