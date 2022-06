"De man die de wolken meet" van Jan Fabre, uit collectie van gewezen Optima-topman Piqueur, brengt 348.000 euro op

De opbrengst van de collectie gaat naar de schuldeisers in het Optima-schandaal. Piqueur was de topman van de failliete Optima Bank en werd ook persoonlijk failliet verklaard. Hij werd al veroordeeld wegens grootschalige belastingfraude, maar hij is ook in de zaak rond het faillissement van Optima in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Of hij daarvoor effectief voor de rechter komt, moet nog blijken.