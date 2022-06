Defensie is hip op school: ook in Torhout al een wachtlijst voor de richting Defensie en Veiligheid

Defensie is hip op school. Dat staat vandaag te lezen in De Standaard. Defensie en Veiligheid is een nieuwe opleiding in de derde graad van het TSO-onderwijs en blijkbaar werkt die als een magneet op jongeren. In sommige scholen zijn er zelfs wachtlijsten voor volgend schooljaar. Dat is ook het geval op het Technisch Institituut Sint-Vincentius in Torhout, vertelt directrice Hilde Maertens op Radio 2 West-Vlaanderen.