Directeur basisschool de Achellier in Hamont-Achel omgekomen na fietsongeval

Het ongeval gebeurde rond middernacht. De directeur van basisschool De Achellier reed na afloop van het dorpsfeest in Achel, met zijn fiets naar huis. Op het kruispunt van de Schutterijstraat en Meester Saklaan stond een dranghek opgesteld om het centrum af te sluiten. En daar is de man tegengebotst. Hij viel en werd daarbij zo zwaar gewond dat hij even later overleed. De man van 41 laat een echtgenote en drie kinderen achter.