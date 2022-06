Dodelijke schietpartij na afloop muziekfestival in Washington DC

De voorbije maanden werden de Verenigde Staten opgeschrikt door verschillende bloedige schietpartijen. Zo werden in mei op een basisschool in Uvalde (Texas) 19 kinderen en twee leraren gedood. Bij een racistische aanval op een supermarkt in Buffalo (New York) doodde een blanke schutter 10 zwarte mensen.

Deze week wordt in de Amerikaanse Senaat trouwens verder onderhandeld over een strengere wapenwet. 10 senatoren van zowel het Democratische als het Republikeinse kamp hadden recent een compromis bereikt over onder meer strengere controles voor wie wapens wil kopen en jonger is dan 21. Maar of die strengere wet er ook komt is nog helemaal niet zeker.