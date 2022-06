Drie Gentse circusgezelschappen krijgen Vlaamse subsidies

Ward Mortier van Be Flat legt uit dat het geld zal gebruikt worden voor een nieuw project dat 'Living' heet: "We zetten ons werk, acrobatisch circus in de stad verder, we willen werken in privézaken, op plaatsen waar circus niet thuishoort. Dat kan een rusthuis zijn, een gevangenis, een huiskamer, een kapperszaak, ... en wij gaan de uitdaging aan om juist daar wel circus te brengen. Wat ons daarin boeit is de reactie van de mensen en het sociale aspect. In huiskamers kunnen we bijvoorbeeld iets brengen bij mensen om de eenzaamheid te doorbreken."