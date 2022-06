Drugskoerier met 75 bolletjes cocaïne in de maag veroordeeld tot 36 maanden cel

De twintiger liep in januari van dit jaar tegen de lamp toen hij landde met een vlucht vanuit Curaçao. Hij werd meegenomen naar het UZ Jette voor een scan, omdat de man geen urinetest kon afleggen. In het ziekenhuis werd duidelijk dat hij 75 drugsbolletjes had ingeslikt om te smokkelen.

Op zijn proces verklaarde de beklaagde dat hij kort voor de feiten zijn job had verloren en geld nodig had om de schade te betalen die hij had veroorzaakt aan de wagen van een vriend. Die zou hem in ruil gevraagd hebben om het drugstransport uit te voeren.