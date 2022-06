Evergem vernietigt 25 nesten van processierups, net op tijd voor Rock voor Specials: "Festival gaat zeker door"

In Doornzele, deelgemeente van Evergem, werden 25 nesten van de eikenprocessierups aangetroffen. De gemeente heeft de nesten meteen vernietigd, want vanaf woensdag 29 juni vindt op die plaats het festival Rock voor Specials plaats. Festivalgangers blijven best waakzaam. "Ga bij lichte jeuk meteen naar de EHBO-post", waarschuwt de gemeente.