Dierenrechtenorganisatie GAIA schrapt Pierre Kompany als lid omdat hij tegen verbod op onverdoofd slachten stemde

In Vlaanderen en Wallonië is het al vijf jaar verboden om dieren onverdoofd te slachten, maar in het Brussels Gewest mag dat nog altijd. Enkele meerderheidspartijen, - DéFi, Open VLD en Groen - dienden een voorstel in om onverdoofd slachten ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbieden. Daarover werd vorige week vrijdag in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement gestemd. 42 parlementsleden stemden voor de verwerping van het voorstel, 38 parlementsleden tegen en 8 parlementsleden onthielden zich. Dat betekent dat het verbod op onverdoofd slachten er niet komt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het feit dat oud-burgemeester van Ganshoren Pierre Kompany, die in het Brussels Parlement zetelt voor Les Engagés, ook tegen het voorstel stemde, valt dierenrechtenorganisatie GAIA zwaar. ​“Het stemgedrag van de heer Kompany schaadt de elementaire welzijnsbelangen van duizenden onverdoofd geslachte schapen en runderen die mede door hem extreme pijn en aanzienlijk lijden zullen blijven ondergaan in het slachthuis van Anderlecht. Dat een lid van GAIA in zijn hoedanigheid van parlementslid voor het behoud van het onverdoofd slachten en dus tegen het voorkomen van vermijdbaar dierenleed stemt, is dan ook onaanvaardbaar”, verklaart GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Kompany is daarom met onmiddellijke ingang geschrapt uit de ledenlijst van GAIA. Dat heeft de Raad van Bestuur van de dierenrechtenorganisatie beslist.